Замечаете ли вы рядом с собой людей с ограниченными возможностями? Летом я часто видел, как люди на инвалидных колясках едут куда-то по улице, вдоль дороги. Часто они ехали к какому-либо большому магазину, чтобы, пристроившись у входа, просить милостыню. Но с наступлением зимы они, как перелетные птицы, исчезают из поля нашего зрения, и не потому что улетают на юг.

Здание платного туалета в парке "Достык"

По официальной статистике в Казахстане проживает около 3% инвалидов. Это примерно полмиллиона. Немного, но даже и эти три процента редко встречаются нам на улицах наших городов. Не задумывались почему?

В нашем законодательстве есть такой термин: маломобильные группы населения. МГН - это не только лишенные подвижности инвалиды, но и мамы с колясками, и пожилые люди. Люди с особыми потребностями. А еще их называют «люди с ограниченными возможностями». На презентации результатов мониторинга по реализации избирательного права людей с ограниченными возможностями, прошедшем в Алматы 20 октября 2016 года, Ернар Сарсеев спросил выступающего: «Когда вы говорите – “люди с ограниченными возможностями”, вы хотите быть корректным или вы считаете, что ваши возможности «безграничны?». Сарсееев - председатель общественного объединения НЛП "Независимость - лучший подарок", юрист АРДИ (Ассоциация родителей детей-инвалидов). У него ДЦП, он инвалид 1-й группы и передвигается на коляске.

Многие наши соотечественники, приезжая в страны Европы, удивлялись тому, что на улице много стариков на каких-то мопедах типа гольф-каров, инвалидов в электрокреслах - они ездят за покупками, гуляют в парке с собаками. В наших городах все эти люди просто сидят дома годами. Наши дома построены так, что их квартиры становятся заточением. Кроме недоступных подъездов, на улице их подстерегает гололед. Но даже если они преодолели каким-то образом первое препятствие в виде подъездной лестницы и стальных дверей, им просто нечего делать на улицах, включая и прогулки в парках.

Въезд в парк летом

Речь идет, в частности, о рудненском парке «Достык». Проходя мимо, еще летом, обнаружил, что, несмотря на знак человечка в коляске, таким людям вход затруднен. У восточного входа расположено здание с табличкой "Платный туалет". На двери – знак, информирующий, что инвалиды также могут воспользоваться услугами этого заведения. Но не тут-то было. Если вы инвалид-колясочник, добраться до этой заветной двери – целый квест. Вам повезет, если заехали с южной или северной стороны. Но если оказались у входов с ул. 40 лет Октября – просто нет никаких шансов. Ни проехать в ворота, несмотря на знак, ни добраться до входа в туалет, потому что прямо перед входом высокие ступени. Придется проехать с полкилометра, чтобы заехать с других ворот парка, и уже по выложенному брусчаткой тротуару возвращаться назад к зданию туалета.

Въезд в парк зимой

Учет потребностей МГН закладывается при проектировке зданий и парков, строительстве магазинов, дорог и тротуаров, вот только в эту документацию не закладываются подлинное сердечное отношение к человеку.

Чиновники с безграничными возможностями, имея в арсенале все средства для решения проблем людей с ограниченными возможностями, проявляют полнейшее равнодушие или намеренное игнорирование.

Наше общество выстроено так, что мы стараемся не замечать этих людей, даже если они оказываются рядом. Для детей существуют отдельные коррекционные школы, чтобы детки-инвалиды не смущали здоровеньких. Когда встречается человек на костылях или в коляске, общество старается отвернуться или сделать вид что не замечает его.

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов (International Day of Disabled Persons) для продвижения прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечения внимания широкой общественности к проблемам инвалидов. Наше общество выталкивает из себя инвалидов, как инородное тело из организма, лишая их с детства всякой возможности интегрироваться. Начиная с детских садов, школ и других образовательных заведений и заканчивая общественными туалетами.

Непреодолимое препятствие

Толерантность - в последнее время часто используется этот термин. Но в нашем обществе он воспринимается негативно, окрашен нетерпимостью к так называемым меньшинствам. Применение этого термина в нашем обществе бессмысленно. Что это? Искусственная терпимость? Попытка добиться внешних изменений на уровне поведения, но не внутренних серьезных психологических сдвигов и осмысления. Это всего лишь безучастная маска.

Недостаток сердечности - вот как я бы назвал отношение к людям , которых мы стараемся не замечать. Которых исключаем из жизни общества и, тем не менее, они есть. Тоскливо наблюдая за нами из окон своих квартир на четвертом или пятом этаже, они ждут, когда мы вспомним о том, что и они люди, как и мы.

И речь не только о инвалидах-колясочниках. Многие пожилые люди также обречены проводить зиму в заточении. А глядя на улицы и объекты города, понимаешь, что не только зиму. Процесс их интеграции в общество долгий. Но если мы не начнем изменять свое отношение к ним уже сейчас, эта интеграция не начнется никогда.

Оглянитесь вокруг, представьте себе общество, в котором есть место всем. Вот они в школе, вот вышли на прогулку в парк, поехали в лагерь… Словно круги расходятся по воде. Люди видят этих детей и взрослых, они задумываются, определяются по отношению к тому, что видят, и все начинает постепенно меняться, потому что процесс культурного изменения совершается путем самоопределения.

Принятие особых терминов или названий тут не поможет. Как не помогает издание СНиПов. Государство ведет статистику, вставляет в опрос по переписи уточняющие вопросы, чтобы выявить людей с особыми потребностями (тоже звучит двусмысленно), но все упирается не только в чиновничье, а в повсеместное бессердечие.

Наверное, можно рассчитать математически, сколько существует таких людей или групп, как будут менятья поколения, как движется процесс самоопределения. Тогда эта критическая масса носителей отношения на деле начнет определять ситуацию. И тогда не нужно будет уроков толерантности, каких-либо призывов. Всё будет происходить естественно, люди просто забудут о том, что существовала такая проблема: отношение общества к инвалидам.

Вместе изменим жизнь к лучшему.

Фото автора