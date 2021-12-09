Темп прироста заболеваемости за среду, 8 декабря, составил 0,17 %. Днем ранее было выявлено 68 заболевших, темп прироста был на уровне 0,16%.

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Заболеваемость по населенным пунктам 8 декабря распределилась следующим образом: Костанай – 30, по 12 случаев в Рудном и Костанайском районе, Житикара – 7, Сарыкольский район – 5, Федоровский район – 3, Камыстинский район – 2.

59 пациентов обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 64 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 8 декабря 2021 г. зарегистрировано 40 564 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 39 465 человек, в том числе 146 за 8 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 341 910 человек (+297), вторым компонентом 321 842 (+497).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 7 декабря в регионе выявлено 7 заболевших коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.



По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 484 человека.



По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (138) и КВИ- (37) в регионе - 175 человек.