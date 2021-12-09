Сенатор Нурлан Кылышбаев высказался о повышении порога достаточности для снятия пенсионных накоплений в 2022 году. По мнению сенатора, ситуация со снятием пенсионных накоплений подрывает доверие казахстанцев к программе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сенатор направил свой депутатский запрос премьер-министру Аскару Мамину. Кылышбаев напомнил, что Глава государства поручил постепенно расширять круг граждан, которым можно предоставить возможность снятия излишков накоплений с пенсионных счетов. Но на данный момент, как отметил сенатор, обсуждаемый в обществе предстоящий перерасчет пороговых сумм наоборот сокращает количество людей, которые могли бы использовать свои накопления.

"Что получилось на данный момент в связи с перерасчетом порога минимальной достаточности? Количество вкладчиков ЕНПФ, которые могли использовать часть своих накоплений теперь может резко сократиться. Если в 2021 году их количество было более 700 тысяч граждан Казахстана, то в связи с перерасчетом порога в 2022 году эта цифра кардинально изменится. Ведь получается, что порог достаточности вырос от 63 процентов для самых возрастных участников до 82 процентов для самых молодых. Создавшаяся ситуация подрывает доверие к данной программе", - сказал депутат Кылышбаев на заседании Сената.

В связи с этим, сенатор попросил главу кабмина рассмотреть вопрос о внесении изменений в методику расчета порога минимальной достаточности, предусмотрев возможное увеличение данного порога не более уровня сложившейся годовой инфляции.