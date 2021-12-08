Во вторник, 7 декабря 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 68 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,16%. Днем ранее было выявлено всего 30 случаев, а темп прироста упал до 0,07%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 33, Костанайский район – 9, г. Рудный – 6, по 5 случаев в г. Житикаре и Сарыкольском районе, Федоровский район – 4, Карабалыкский район – 3, по 1 случаю в Амангельдинском, Денисовском и Мендыкаринском районах.

62 пациента обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 65 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 7 декабря 2021 г. зарегистрировано 40 493 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 39 319 человек, в том числе 207 за 7 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 341 613 человек (+252), вторым компонентом 321 345 (+508).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 6 декабря в регионе выявлен 21 заболевший коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.



По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 477 человек.



По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (138) и КВИ- (37) в регионе - 175 человек.