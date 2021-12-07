49 проверок действий госслужащих провели в 2021 году, из них 36 - после жалоб граждан. Об этом сегодня, 7 декабря, на брифинге в РСК сообщил руководитель департамента агенства РК по делам госслужбы по Костанайской области Асхат ИСКЕНДИРОВ.

По результатам проверок выявили 414 нарушений Закона «О госслужбе».

- Восстановлены права 17 граждан, обратившихся за защитой в департамент, - отметил Искендиров. - Это люди, которые пожаловались в рамках Административно-процессуального кодекса. К примеру, к нам обратился гражданин с жалобой на нарушение конкурсной процедуры. Мы провели внеплановую проверку в аппарате акима Костанайского района. По итогам приняты меры - отменено решение конкурсной комиссии, должностные лица привлечены к административной ответственности. Также на основании обращения граждан проведена проверка в отделе экономики и бюджетного планирования акимата Сарыкольского района. Стаж оклада одного из чиновников был пересмотрен и произведен перерасчет на сумму 140 000 тенге. Руководитель отдела привлечен к дисциплинарной ответственности.

По результатам проверок отменили 9 решений конкурсных комиссий, к ответственности привлекли 20 чиновников. Отвечая на вопросы корреспондента «НГ», Искендиров уточнил - под термином «привлечены к ответственности» подразумевается наказание в виде предупреждении о неполном служебном соответствии.

- При этом, если мы возьмем итоги совета по этике, - добавил руководитель департамента, - у нас 31 дело возбуждено, 27 мы рассмотрели и в четырех случаях освободили от должности чиновников.

До конца 2021 года штат госслужащих в стране сократят на 15%. Такое поручение дал президент Токаев.

- Есть указ президента, согласно которому до 1 января 2022 года штат госорганов сокращается, - сказал Искендиров. - А до 2023 года штат сократят еще на 10%. Мы знаем, что есть постановление акимата области о сокращении с 3 585 единиц работников акиматов и управлений, без учета маслихатов и ревизионных комиссий, до 3 203 человек. То есть 382 человека попали под сокращение. Центральные госорганы будут оптимизироваться по решению министерств. Общий свод, сколько чиновников были сокращены, будет готов примерно до 15 февраля 2022 года. Мы уже будем знать, куда эти люди пошли.

- А есть ли госорганы, где на ваш взгляд нужно расширить штат? - спросил корреспондент «НГ». - К примеру, есть отдел ЖКХ, где, кажется, вечно не хватает сотрудников.

- Если спросить руководителей госорганов, то они скажут, что всё нужно увеличивать, - ответил Искендиров. - Я проездил по 20 регионам нашей области, везде мне говорили, что есть нехватка. Ну что говорить... Если у нас госуслуги растут на 16% в год, то есть мы в год оказываем до 10 млн услуг, из них 80% - это услуги местных исполнительных органов... Нужно по-другому мыслить и думать - при оптимизации штата нужно переходить в цифру. Когда обрабатывает услуги машина, у госслужащего больше времени на исполнение своих обязанностей.

По данным отчета департамента госслужбы за 9 месяцев 2021 года, опубликованного на сайте ведомства, штатная численность госслужащих Костанайской области составляет 6 116 человек, а фактически работают 5 329 чиновников.

Фото Георгия ГОВОРОВА

