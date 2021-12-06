Такая возможность доступна любому казахстанцу при наличии интернета. Даже находясь за границей можно онлайн по аудиозвонку связаться с консультантом единого контакт-центра 1414 и получить ответы на имеющиеся вопросы. Об этом сообщили в филиале НАО "Правительство для граждан" по Костанайской области.

- Чтобы бесплатно позвонить на 1414, пользователю необходимо зайти на портал электронного правительства egov.kz, в нижнем правом углу нажать на виджет "Виртуальный консультант". Во всплывающем окне надо нажать на иконку наушников и позвонить. Чтобы связаться с оператором, нужна гарнитура - микрофон и наушники. Оператору можно во время звонка отправить и файлы любого формата, но весом не более 20 мегабайт. Контакт-центр 1414 работает с 9:00 до 21:00 без выходных, - сообщила руководитель ЕКЦ филиала НАО «Государственная копорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Динара ЖАКЕНОВА.

Как отметили в пресс-службе "Правительства для граждан" эта функция появилаксь давно, но о ней мало знают. Об этом свидетельствуют частые в последнее время звонки от наших сограждан, находящихся сейчас в России.