Банк России предложил банкам возвращать жертвам мошенничества фиксированную сумму, достаточную для покрытия ущерба, сообщает Informburo.kz со ссылкой на РБК. Сейчас эта сумма составляет меньше 8% потерянных средств. Точную методологию расчёта новой суммы компенсации банк не раскрывает, отмечая лишь, что она будет посчитана "исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии".

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Вместе с тем если у банка низкий уровень антифрода (механизма по предотвращению хищений), то ему придётся вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму, даже если она превышает установленный размер.

Кроме того, Центральный банк России планирует возложить обязанность проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой о переводах без согласия клиента, не только на банк гражданина или компании, которые являются инициатором операции по переводу или оплате, но и на банк, где обслуживается получатель денег.

Также банки получат право списывать деньги по операциям с признаками мошенничества только по истечении одного-двух рабочих дней, даже при согласии клиента.

Редакция Informburo.kz обратилась в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка с вопросом, могут ли подобную практику ввести и в Казахстане.

"У нас этот вопрос не рассматривается", – ответили в пресс-службе агентства, отказавшись предоставить более развёрнутый ответ с разъяснениями.

За 10 месяцев в Казахстане зарегистрировали 17,8 тысячи фактов интернет-мошенничества, что почти в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Самыми распространёнными способами кибермошенничества являются:

получение предоплаты либо полной оплаты за товар или услугу по интернет-объявлениям – 8,2 тысячи фактов;

оформление фиктивных онлайн-займов на сайтах микрокредитных организаций – 2,7 тысячи фактов;

хищение денежных средств с банковских счетов путём звонков от имени служб безопасности банков – 2,3 тысячи фактов.

В апреле текущего года АРРФР ввело новый порядок идентификации заёмщиков при выдаче онлайн-микрокредитов – идентификация проводится одним из трёх способов: посредством ЭЦП, сверки соответствия биометрических параметров заёмщика, двухфакторной проверки персональных данных и изображения лица в режиме реального времени.