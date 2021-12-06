За воскресенье, 5 декабря, в регионе зарегистрирован 71 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,17 %. Днем ранее было выявлено 82 заболевших, темп прироста был на уровне 0,2%.

Иллюстративное фото kfor.com

Заболеваемость по населенным пунктам 5 декабря распределилась следующим образом: Костанай – 33, Житикара – 10, Рудный - 8, Федоровский район – 5, Карабалыкский район – 4, по 3 случая в Костанайском и Сарыкольском районах, Денисовский район – 2, по 1 случаю в Лисаковске, Камыстинском и Мендыкаринском районах.

55 пациентов обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 64 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 5 декабря 2021 г. зарегистрировано 40 395 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 38 901 человек, в том числе 7 за 5 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 341 023 человека (+60), вторым компонентом 320 368 (+79).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 4 декабря в регионе выявлено 2 заболевших коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.



По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 456 человека.



По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (138) и КВИ- (37) в регионе - 175 человек.