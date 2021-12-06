"Красная" зона "обнулилась" в Казахстане
6 декабря 2021, 10:58 | Государство
Данные по "красной" зоне обновились в Казахстане, теперь в ней нет ни одного региона, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Согласно обновленным данным, в "красной" зоне по коронавирусу нет ни одного казахстанского региона. Последней отсюда вышла Северо-Казахстанская область, она перебралась в "желтую" зону.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
Напомним, что в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 632 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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