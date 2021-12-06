Данные по "красной" зоне обновились в Казахстане, теперь в ней нет ни одного региона, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно обновленным данным, в "красной" зоне по коронавирусу нет ни одного казахстанского региона. Последней отсюда вышла Северо-Казахстанская область, она перебралась в "желтую" зону.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Напомним, что в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 632 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.