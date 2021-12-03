В четверг, 2 декабря 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 80 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,19%. Днем ранее в регионе заболели89 человек, темм прироста был на уровне 0,22%.

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2 декабря заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 29, г. Рудный - 12, г. Лисаковск – 8, по 6 случаев в г. Житикара и Костанайском районе, по 4 случая в Аулиекольском, Карасуском и Федоровском районах, Сарыкольский район – 3, по 2 случая в Камыстинском и Б. Майлина районах.

72 пациента обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 77 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 2 декабря 2021 г. зарегистрировано 40 165 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 38 644 человека, в том числе 132 за 2 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 340 501 человек (+451), вторым компонентом 319 525 (+717).



По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 1 декабря в регионе не было выявлено заболевших коронавирусной пневмонии. Один человек скончался от коронавирусной инфекции (КВИ+), летальных исходов от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.



По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 415 человек.



По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (138) и КВИ- (37) в регионе - 175 человек.