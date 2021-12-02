Темп прироста заболеваемости за среду, 1 декабря, составил 0,22%. Днем ранее был выявлен 81 заболевший, темп прироста был на уровне 0,2%.

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Заболеваемость по населенным пунктам 1 декабря распределилась следующим образом: Костанай – 36, по 13 случаев в городах Житикара и Рудный, Костанайский район – 11, Лисаковск – 6, по 3 случая в Аркалыке и Мендыкаринском районе, район Б. Майлина – 2, по 1 случаю в Алтынсаринском и Денисовском районах.

74 пациента обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 76 с симптомами заболевания, 13 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 1 декабря 2021 г. зарегистрировано 40 085 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 38 512 человек, в том числе 5 за 1 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 340 050 человек (+71), вторым компонентом 318 808 (+168).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 30 ноября в регионе не было выявлено заболевших коронавирусной пневмонии. Один человек скончался от коронавирусной инфекции (КВИ+) и двое от коронавирусной пневмонии (КВИ-).

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 415 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (137) и КВИ- (37) в регионе - 174 человека.