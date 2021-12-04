Три года идет война, объявленная облпрокуратурой индивидуальному предпринимателю Михаилу Корнееву. Деятельность его практически парализована.

Есть необходимость проанализировать происходящее, но пока немного истории. Еще в 2005 году Затобольский песчаный карьер был отдан в аренду трем организациям: ТОО «Мичуринец А», Гражданстрою и ИП Корнеев. Специалисты из госоргана нанесли внутренние границы соприкосновения, от которых пользователи начали добычу песка, продвигаясь в сторону внешних границ карьера. За 16 лет у смежников не возникло никаких претензий друг к другу, разработки велись открытым способом, все как на ладони.

И вдруг в 2020 году - как гром среди ясного неба. Аэрокосмические снимки карьера показали крохотные расхождения внутренних границ отводов с фактическими. Такое бывает из-за применения новой методики замера. Можно и нужно было, чтобы все те же специалисты землепользования объясниди ситуацию арендаторам и при необходимости скорректировали на местности расхождения. Ведь возникли они не по вине арендаторов.

Но в дело вмешалась прокуратура, которая определила крайним ИП Корнеев. Это якобы он нарушил границу со смежниками в трех местах и извлек у них песка на сумму - внимание! - 915 млн. Это вместе со штрафом за незаконную добычу песка. Возникла более чем странная ситуация, когда прокуратура ринулась защищать интересы смежников, хотя последние никого об этом не просили. Не было для этого оснований, не было ни малейших претензий к Корнееву. Да и глупо и ничем не оправданным с точки зрения здравого смысла шагом было бы вторжение предпринимателя на чужой участок. Судите сами: Корнееву выделены 42,5 га в карьере на срок до 2030 года. За 16 лет освоены только 19,2 га, на оставшиеся 9 лет приходятся 22 га. Совершенно очевидно, что они не будут освоены до конца срока, и нет ни малейшего смысла прихватывать что-то у соседей. Это понятно всем, кроме прокуратуры, одержимой стремлением парализовать ИП. И возникают невольные вопросы, кому и для чего это надо.

Последовали иски в суды, районный и областной, в которых обвинения против Корнеева не нашли подтверждения.

Прокуратура не успокоилась и подала апелляцию «по вновь открывшимся обстоятельствам». Юристы утверждают, что повода для пересмотра дела не было. Ну не катит на пересмотр тот факт, что по итогам проверки прокуратура не обнаружила нарушения границы отвода со стороны ТОО «Мичуринец». Ведь этого никто и не утверждал. К тому же какое отношение это открытие имеет к Корнееву?

И тут на сцене появляется областной судья И. Дудин и апелляцию удовлетворяет. Дело направляется опять в район и попадает в руки С. Утиной. Судья проделала гигантскую работу по выявлению всех обстоятельств дела, обратила пристальное внимание на личность привлеченного с другой области «маркшейдера» О. Жанаспанова, который за два дня сочинил отчет, послуживший базой для обвинения Корнеева в незаконных действиях. У этого гостя не обнаружилось ни лицензии, ни сертификата маркшейдера, адвокаты так и не смогли установить место его проживания и работы. А при выезде на карьер, организованный судьей С. Утиной, обнаружилось, что Жанаспанов не умеет настраивать прибор, необходимый для производства маркшейдерских работ. Судья признала его отчет недопустимым доказательством, а ведь именно этот отчет лег в основу наезда на ИП. Кстати, привлеченный в качестве эксперта маркшейдер В. Михно показал, что для нанесения триангуляционных точек на карте, без которых невозможны никакие расчеты, потребовалось бы около двух месяцев. Жанаспанов нарисовал их за два дня...

На двух спорных участках (спорных с точки зрения прокуратуры) смежники показали, что это они сами добывали здесь песок на законных основаниях и никаких претензий к Корнееву не имеют. Оставался третий крохотный участок шириной в два метра, на котором обнаружены царапины за линией отвода. Корнеев объяснил, что в 2017 году к нему обратился Костанайский райакимат с просьбой выделить немного грунта для укрепления набережной реки Тобол в порядке социальной ответственности бизнеса. Предприниматель пошел навстречу и выделил клочок своей территории. Прибыли акиматовские рабочие с акиматовской же техникой и увезли несколько машин вскрышной породы. Породы, а не песка. При этом немного поцарапали двухметровую полоску за линией отвода. Теоретически этот факт можно отнести к нарушениям, но при чем здесь Корнеев? Он не несет ответственность за землю за границей отвода, да и упомянутые царапины не его рук дело, а работников акимата, прибывших за грунтом. Так что и третья точка обвинения отпадает.

Вы думаете, прокуратура успокоилась под натиском неопровержимых доводов? Как бы не так. Последовала новая апелляция в областной суд, на сцене снова появился судья И. Дудин. Он отмел все доводы районного суда, основанные на многочисленных опросах причастных персонажей и выездом на карьер с тщательным изучением всех трех спорных участков. Теперь делом занялся экономический суд, «Санта-Барбара» местного разлива продолжается...

И появляется сомнение, что прокуратура в данном процессе защищает интересы государства.