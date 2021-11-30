За понедельник, 29 ноября, в регионе зарегистрировано 68 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,17 %. Днем ранее выявили 99 заболевших, темп прироста был на уровне 0,24%.

Иллюстративное фото pixabay.com

Заболеваемость по населенным пунктам 29 ноября распределилась следующим образом: Костанай – 31, Рудный – 11, Аулиекольский район – 10, Карабалыкский район – 9, Лисаковск – 6, Денисовский район – 1 случай.

56 пациентов обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 67 с симптомами заболевания, 1 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 29 ноября 2021 г. зарегистрировано 39 915 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 38 276 человек, в том числе 178 за 29 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 339 569 человек (+371), вторым компонентом 318 036 (+529).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 28 ноября в регионе не выявлено заболевших коронавирусной пневмонии. Летальных случаев от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 402 человека.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (136) и КВИ- (35) в регионе - 171 человек.