29 ноября в АО «Международный аэропорт «Костанай» в тестовом режиме провели веб-анкетирование пассажиров на авиарейсе «Шарм-Эль-Шейх- Костанай».

Как пояснили в РГУ "Костанайское отделенческое управление санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте", на государственной границе РК сотрудники этого ведомства и СКК проводят усиленный санитарно-карантинный контроль над лицами, прибывающими из стран дальнего и ближнего зарубежья, с обязательным проведением бесконтактной термометрии, анкетирования, проверки справки о прохождении лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против коронавирусной инфекции.

Для проведения веб-анкетирования авиакомпания за 12-24 часа до вылета высылает SMS-оповещение о необходимости заполнить электронную анкету на сайте heform.kz, получить QR на электронную почту или Aitu и показать QR на стойке регистрации на рейс. Сотрудники управления после прилета сканируют QR-код электронной анкеты пассажира и анкета попадает в веб-приложение COVID-19.

- Ранее специалисты в течение двух часов должны были вносить в приложение COVID-19 информацию с бумажных анкет, - пояснила руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Елена КЛИМОВА. - Двух часов не хватало. Нечитаемый почерк, отсутствие ИИН, либо другой информации - всё это усложняло работу.

На авиарейсе «Шарм-Эль-Шейх- Костанай» почти все пассажиры заполнили электронные анкеты. Только 10 пассажиров пожелали заполнить бумажные анкеты.

Переход на электронное анкетирования для въезжающих в Республику Казахстан планируется с 1 декабря.

Фото предоставлены управлением СЭК на транспорте