Во вторник, 30 ноября, осадки на территории Костанайской области, по прогнозам синоптиков, маловероятны. Ветер юго-западный 9-14, на западе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12...-17, на востоке -20, а на юге -9 градусов. Днём -2...-7, на востоке -10 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае 30 ноября переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью -13...-15, днём -3...-5 градусов.

- В среду, 1 декабря, на северо-западе Костанайской области возможны осадки, гололед и низовая метель, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Камиля МИЗАНБАЕВА. - Ветер юго-западный 9-14, на северо-западе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -7...-12, на востоке -15 градусов, днём -2...+3, на востоке -5 градусов.

В Костанае 1 декабря переменная облачность, возможны осадки в виде дождя или снега. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Ночью -7...-9, днем от нуля до 2 градусов тепла.