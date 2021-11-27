Темп прироста заболеваемости за пятницу, 26 ноября, составил 0,27 %. Днем ранее было выявлено 106 заболевших, темп прироста был на уровне 0,26%.

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Заболеваемость по населенным пунктам 26 ноября распределилась следующим образом: Костанай – 36, Костанайский район – 18, Рудный – 13, Житикара – 9, Федоровский район – 7, Аулиекольский район – 6, Карабалыкский район – 5, Камыстинский район – 4, по 2 случая в Алтынсаринском, Амангельдинском, Денисовском и Б.Майлина районах, Мендыкаринский район – 1 случай.

87 пациентов обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 103 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 26 ноября 2021 г. зарегистрировано 39 646 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 37 905 человек, в том числе 311 за 26 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 338 951 человек (+402), вторым компонентом 317 226 (+553).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 25 ноября в регионе выявлено 10 заболевших коронавирусной пневмонии. Летальных случаев от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 384 человека.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (136) и КВИ- (35) в регионе - 171 человек.