Темп прироста заболеваемости за вторник, 23 ноября, составил 0,22%. Днем ранее было выявлено 72 заболевших, темп прироста был на уровне 0,18%.

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Заболеваемость 23 ноября по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 26, Рудный – 14, по 10 случаев в Лисаковске и Карасуском районе, по 8 случаев в Карабалыкском и Костанайском районах, Аулиекольский район – 7, Алтынсаринский район – 4, Федоровский район – 2 случая.

75 пациентов обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 83 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 23 ноября 2021 г. зарегистрировано 39 332 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 36 996 человек, в том числе 326 за 23 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 337 790 человек (+306), вторым компонентом 315 523 (+563).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 22 ноября в регионе выявлено 17 заболевших коронавирусной пневмонии, один человек скончался от коронавирусной инфекции (КВИ+). Летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 354 человека.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (135) и КВИ- (35) в регионе - 170 человек.