Темп прироста заболеваемости за воскресенье, 21 ноября, составил 0,27%. Днем ранее было выявлено 109 заболевших, темп прироста был таким же.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 47, Рудный – 13, Костанайский район – 12, Карасуский район – 9, по 6 случаев в Лисаковске и Федоровском районе, Аулиекольский район - 4, по 3 случая в Житикаре и Мендыкаринском районе, по 2 случая в Алтынсаринском и Сарыкольском районах.

101 пациент обследован по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 100 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 21 ноября 2021 г. зарегистрирован 39 171 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 36 419 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 336 910 человек (+85), вторым компонентом 314 398 (+102).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 20 ноября в регионе выявлен 1 случай коронавирусной пневмонии. Летальных случаевот коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) 18, 19 и 20 ноября не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 337 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (134) и КВИ- (35) в регионе - 169 человек.