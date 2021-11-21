20 ноября 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 109 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,27%. Днем ранее заболели 113 человек, темп прироста был 0,29%.

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Заболеваемость по населенным пунктам в субботу распределилась следующим образом: г. Костанай – 39, Костанайский район – 12, по 9 случаев в г. Рудный и Федоровском районе, по 6 случаев в г. Житикаре и Алтынсаринском районе, по 5 случаев в г. Лисаковске и Аулиекольском районе, по 4 случая в Карасуском и Сарыкольском районах, Мендыкаринский район – 3 случая, по 2 случая в Денисовском, Камыстинском и Узункольском районах, Наурзумский район -1 случай.

79 пациентов обследованы по самообращению, 30 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 102 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 20 ноября 2021г. зарегистрировано 39 064 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 36 417 человек, в том числе 17 за 20 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 336 825 человек (+52), вторым компонентом 314 296 (+128).

На сайте Министерства здравоохранения РК информацию о летальных случаях от КВИ+ и КВИ- не обновляют второй день.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 336 человек (+19 за 18 ноября).