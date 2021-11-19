Если ваш ребенок мечтает о том, чтобы его желания выполнил сам Дед Мороз, и пишет ему письма, которые не доходят до адресата, мы можем помочь вам. Сотрудники «НГ» уже не первый год выступают в роли посредников между детьми и новогодним волшебником, помогая исполняться желаниям.

С 1 декабря стартует очередная акция «Письмо Деду Морозу», которая продлится до 15 декабря. Письма можно отправлять в редакцию по почте или приносить лично (Костанай, ул. Майлина 2/3). В наших пунктах приема объявлений, адреса которых публикуются в каждом номере газеты «Твой шанс», также примут ваши послания и передадут нам.

Редакция будет отбирать самые интересные письма и публиковать их. Помощники Деда Мороза, в роли которых могут выступить как отдельные читатели, так и организации, помогут выполнить желания к празднику.

Мы не гарантируем, что желания всех писавших послания детей исполнятся, но в Новый год чудеса могут сбываться!