В последний месяц 2021 года казахстанцев ждут 11 выходных дней при пятидневной рабочей неделе, передает Tengrinews.kz.

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В декабре страну ждут два праздника - День Первого Президента и День независимости.

День Первого Президента отмечается 1 декабря, в этом году он выпал на среду. В этот день жителей страны ждет первый выходной.

День независимости празднуется 16 и 17 декабря. Сразу за двумя праздничными последуют два обычных выходных - суббота и воскресенье 18 и 19 декабря.

31 декабря будет рабочим днем для большинства казахстанцев. Последний день года выпадает на пятницу.

На Новый год казахстанцы отдохнут 4 дня подряд - 1, 2, 3 и 4 января.

Православное Рождество 7 января выпадает на пятницу, так что выходные будут длиться три дня.

Всего в 2022 году казахстанцев ждут 245 рабочих и 120 выходных дней.