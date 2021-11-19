Темп прироста заболеваемости за четверг, 18 ноября, составил 0,29%. Днем ранее было выявлено 110 заболевших, т6емп прироста был на уровне 0,28%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 40, Рудный - 15, Костанайский район – 14, Карабалыкский район – 8, Аулиекольский район – 7, по 6 случаев в Житикаре, Сарыкольском районе, Мендыкаринском районе – 4, по 3 случая – Алтынсаринском, Карасуском, Узункольском и Федоровском районах.

106 пациентов обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 105 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 18 ноября 2021 г. зарегистрировано 38 842 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 36 378 человек, в том числе 8 за 18 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 336 318 человек (+342), вторым компонентом 313 642 (+516).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 17 ноября в регионе выявлено 7 случаев коронавирусной пневмонии, один человек скончался от коронавирусной инфекции (КВИ+). Летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 308 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (134) и КВИ- (35) в регионе - 169 человек.