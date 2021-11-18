За среду, 17 ноября, в регионе зафиксировано 110 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,28%. Днем ранее выявили 98 случаев, темп прироста был на уровне 0,25%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 35, Рудный - 16, по 8 случаев в Житикаре, Костанайском и Федоровском районах, Карасуский район – 7, Аулиекольский район – 6, Карабалыкский район – 5, Аркалык – 4, по 3 случая в Лисаковске и Мендыкаринском районе, по 2 случая в Денисовском, Б. Майлина и Сарыкольском районах, Алтынсаринский район – 1 случай.

98 пациентов обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 103 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 17 ноября 2021 г. зарегистрировано 38 730 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 36 370 человек, в том числе 299 за 17 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 335 976 человек, вторым компонентом 313 126.

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 16 ноября в регионе выявлено 9 случаев коронавирусной пневмонии, один человек скончался от коронавирусной инфекции (КВИ+). Летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 301 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (133) и КВИ- (35) в регионе - 168 человек.