За вторник, 16 ноября, в регионе зарегистрировано 98 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,25%. Днем ранее было выявлено 79 заболевших, темп прироста равнялся 0,22%.

Иллюстративное фото kfor.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 23, Рудный - 22, Лисаковск – 11, Аулиекольский район – 10, Карасуский район – 8, по 7 случаев в Житикаре и Костанайском районе, Мендыкаринский район – 3, по 2 случая в Аркалыке, Алтынсаринском и Федоровском районах, Амангельдинский район – 1 случай.

83 пациента обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 90 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 16 ноября 2021г. зарегистрировано 38 620 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 36 071 человек, в том числе 250 за 16 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 335 541 человек (+416), вторым компонентом 312 427 (+532).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 14 ноября в регионе выявлено 10 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 292 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (132) и КВИ- (35) в регионе - 167 человек.