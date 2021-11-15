За воскресенье, 14 ноября, в регионе зарегистрировано 113 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,29%. Днем ранее было выявлено 115 заболевших, темп присрота в последние три дня равнялся 0,3%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 46, Костанайский район – 15, Рудный - 14, Лисаковск – 9, Житикара – 7, район Б. Майлина – 5, по 4 случая в Мендыкаринском, Узункольском и Федоровском районе, Алтынсаринский район – 3, Сарыкольский район – 2 случая.

102 пациента обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 106 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 14 ноября 2021 г. зарегистрировано 38 443 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 35 527 человек, в том числе 6 за 14 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 334 751 человек (+110), вторым компонентом 311 310 (+127).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 13 ноября в регионе выявлено 3 случаев коронавирусной пневмонии. Лентальных случаев от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 282 человека.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (132) и КВИ- (35) в регионе - 167 человек.