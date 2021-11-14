Темп прироста заболеваемости за субботу, 13 ноября, составил 0,3%. Днем ранее было выявлено 118 заболевших, темп прироста был таким же.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 34, Рудный - 16, Костанайский район – 15, по 10 случаев в .Житикаре и Федоровском районе, по 5 случаев в Лисаковске и Б. Майлина районе, по 4 случая в Алтынсаринском и Мендыкаринском районах, по 3 случая в Аулиекольском, Камыстинском, Карабалыкском и Сарыкольском районах.

92 пациента обследованы по самообращению, 23 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 105 с симптомами заболевания, 10 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 13 ноября 2021 г. зарегистрировано 38 330 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 35 521 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 334 641 человек (+174), вторым компонентом 311 183 (+218).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 12 ноября в регионе выявлено 15 случаев коронавирусной пневмонии. Лентальных случаев от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 279 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (132) и КВИ- (35) в регионе - 167 человек.