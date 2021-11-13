За пятницу, 12 ноября, в регионе зарегистрировано 118 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,3%. Днем ранее было выявлено 116 заболевших. Темп прироста был таким же. После неожиданного спада (83 случая) в понедельник, 8 ноября, число заболевших увеличивалось каждый день.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 40, Костанайский район – 15, Рудный - 14, Житикара - 10, Федоровский район - 8, Карабалыкский район – 7, Аулиекольский район – 5, по 4 случая в Денисовском и Камыстинском районах, Мендыкаринский район – 3, по 2 случая в Алтынсаринском, Наурзумском, Узункольском и Б. Майлина районах.

94 пациента обследованы по самообращению, 21 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 112 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 12 ноября 2021 г. зарегистрировано 38 215 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 35 508 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 334 467 человек (+392), вторым компонентом 310 965 (+450).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 11 ноября в регионе выявлено 8 случаев коронавирусной пневмонии. Один человек скончались от коронавирусной пневмонии (КВИ-). Лентальных случаев от коронавирусной инфекции (КВИ+) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 264 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (132) и КВИ- (35) в регионе - 167 человек.