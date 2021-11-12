В субботу, 13 ноября, на севере и западе Костанайской области ночью возможны осадки, преимущественно в виде снега. Днём осадки усилятся. На севере области ожидают гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5, на юге -10, днём -2...+3 градуса.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае в субботу ждут осадки, преимущественно снег. Ветер юго-западный 9-14, днём порывы до 20 м/с. Ночью -3...-5, днём 0...-2 градуса.

- В воскресенье, 14 ноября, по области тоже возможны осадки, на юго-западе гололед, температура воздуха ночью и днём одинаковая - от 0 до -5 градусов, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Камиля МИЗАНБАЕВА. - В областном центре в воскресенье облачно, временами осадки, ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью -1...-3, днём 0...-2 градуса.

В понедельник, 15 ноября, ночью на востоке Костанайской области синоптики обещают небольшой снег, днём осадки на западе региона. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10, на востоке -13 градусов, днём -2...-7 градусов.

В Костанае в понедельник облачно, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью -8...-10, днём -3...-5 градусов.