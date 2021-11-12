За четверг, 11 ноября, в регионе зарегистрировано 116 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,3%. Днем ранее было выявлено 111 заболевших, темп прироста равнялся 0,27%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 37, Житикара - 12, по 10 случаев - в городах Рудный, Лисаковск и Костанайском районе, по 7 случаев в Карабалыкском и Камыстинском районах, Мендыкаринский район – 6, по 5 случаев в Аулиекольском и Б. Майлина районах, Федоровский район - 4, Денисовский район - 3 случая.

95 пациентов обследованы по самообращению, 21 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 110 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 11 ноября 2021 г. зарегистрировано 38 097 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 35 196 человек, в том числе 275 за 11 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 334 075 человек (+535), вторым компонентом 310 515 (+648).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 10 ноября в регионе выявлено 5 случаев коронавирусной пневмонии. Один человек скончались от коронавирусной инфекции (КВИ+). Лентальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 256 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (132) и КВИ- (34) в регионе - 166 человека.