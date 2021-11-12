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Костанайская область вышла из "красной зоны"

12 ноября 2021, 11:12 |  Коронавирус

Новую информацию об эпидемиологической обстановке опубликовал Минздрав, передает корреспондент Tengrinews.kz. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Костанайская область перешла из "красной" в "желтую" зону.

На 12 ноября ситуация в матрице выглядит следующим образом:

  • в "красной" зоне находятся Павлодарская и Северо-Казахстанская области;
  • в "желтой" зоне теперь расположились Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Карагандинская и Костанайская области.
  • в "зеленой" зоне - Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Восточно-Казахстанская области.