За среду, 10 ноября, в регионе зарегистрировано 111 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,29%. Днем ранее было выявлено 102 заболевших, темп прироста был на уровне 0,27%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 33, Рудный - 16, по 11 случаев в Лисаковске и Костанайском районе, по 7 случаев в Житикаре, Карабалыкском и Б. Майлина районах, по 5 случаев в Аулиекольском, Камыстинском и Федоровском районах, Алтынсаринский район – 4 случая.

85 пациентов обследованы по самообращению, 23 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 99 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 10 ноября 2021 г. зарегистрировано 37 981 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 34 921 человек, в том числе 284 за 120 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 333 540 человек (+578), вторым компонентом 309 867 (+478).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 9 ноября в регионе выявлено 11 случаев коронавирусной пневмонии. По одному человеку скончались от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-).

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 251 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (131) и КВИ- (34) в регионе - 165 человека.