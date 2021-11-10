В четверг, 11 ноября, на северо-востоке области ожидаются осадки, гололёд, низовая метель, туман. В пятницу, 12 ноября, все эти капризы погоды, за исключением тумана, переместятся на север. А в субботу, 13 ноября, осадки, низовая метель и гололёд будут уже на северо-западе области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие три дня будет облачно. В четверг ночью и утром осадки, гололёд, туман. В пятницу осадки на прогнозируют, но уже в субботу вновь пройдет дождь со снегом.

- Ночью в четверг по области будет от от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на севере области ожидает минус 6 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Камиля МИЗАНБАЕВА. - Днём будет -3...+2°С, на юге области +7°С. Ночь на пятницу будет холоднее: -5...-10°С. В дневное время на большей части территории столбики термометров не поднимутся до положительных значений, ожидаем 0...-5°С, лишь на юге будет +3°С. В субботу ночью термометры покажут 0...-5°С, на востоке области будет -8°С. Днем будет -2...+3°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -4...-6°С, днём 0...+2°С. В пятницу: ночью -5...-7°С, днём 0...-2°С. В субботу: ночью -2...-4°С, днём 0...+2°С.

В четверг ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, днём на север области усиливающийся до 15-20 м/с. В пятницу и субботу ветер будет юго-западным, его средняя скорость составит 9-14 м/с. На северо-западе прогнозируются периодические усиления ветра до 15-20 м/с.