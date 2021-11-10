Темп прироста заболеваемости за вторник, 9 ноября, составил 0,27%. Днем ранее было выявлено 83 заболевших, темп прироста равнялся 0,22%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 35, г. Рудный - 23, г. Житикара – 10, Аулиекольский район – 8, Костанайский район - 7, район Б. Майлина – 5, по 4 случая в Алтынсаринском и Карасуском районах, по 2 случая в Аркалыке, Денисовском и Мендыкаринском районах.

90 пациентов обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 88 с симптомами заболевания, 14 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 9 ноября 2021 г. зарегистрировано 37 870 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 34 637 человек, втом числе 263 за 9 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 332 962 человека (+541), вторым компонентом 309 389 (+584).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 8 ноября в регионе выявлено 16 случаев коронавирусной пневмонии. Один человек скончался от коронавирусной инфекции (КВИ+). Летальных случаев откоронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 240 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (130) и КВИ- (33) в регионе - 163 человека.