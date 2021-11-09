За понедельник, 8 ноября, в регионе зарегистрировано 83 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,22%. Днем ранее было выявлено 119 заболевших, темп прироста был на уровне 0,31%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 30, Костанайский район - 14, по 10 случаев в городах Житикара и Рудный, Аулиекольский район – 9, по 3 случая в Федоровском и Б. Майлина районах, г.Лисаковск – 2 случая, по 1 случаю в г. Камыстинском и Алтынсаринском районах.

67 пациентов обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 75 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 8 ноября 2021 г. зарегистрировано 37 768 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 34 374 человека.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 332 421 человек (+468), вторым компонентом 308 805 (+563).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 7 ноября в регионе выявлен 1 случай коронавирусной пневмонии. Летальных случаев от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 224 человека.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (129) и КВИ- (33) в регионе - 162 человека.