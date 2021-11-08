Осадки и ветер - Чего ждать от погоды в Костанае и области в ближайшие два дня?
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 9 ноября, на северо-западе Костанайской области, по прогнозам синоптиков, ожидаются днём осадки. Ветер юго-западный ночью 9-14, на севере 15-20 м/с, днём 15-20, порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5, на востоке -8 градусов, днём 0...+5, на юге +8 градусов.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
В Костанае во вторник вечером ожидаются осадки. Ветер юго-западный ночью 9-14, днём 15-20 м/с. Ночью -1...-3, днём +3...+5 градусов.
- В среду, 10 ноября, по области вероятны осадки, днём на западе сильные осадки, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Ветер юго-западный 9-14, на северо-западе 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3, днём +3...+8 градусов.
В Костанае в среду прогнозируют осадки. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью 0...-2, днём +5...+7 градусов.
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