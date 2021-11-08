За воскресенье, 7 ноября, в регионе зарегистрировано 119 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,31%. Днем ранее было выявлено 128 заболевших. Темп прироста был на уровне 0,34%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 36, Рудный – 19, Костанайский район - 11, Житикара – 10, по 8 случаев в Лисаковске, Федоровском и Б.Майлина районах, Аулиекольский район – 6, Карабалыкский район – 5, по 3 случая в Камыстинском и Мендыкаринском районах, по 1 случаю в Аркалыке и Алтынсаринском районе.

110 пациентов обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 111 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 7 ноября 2021 г. зарегистрировано 37 685 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 34 115 человек. 7 ноябре не было зарегистрировано ни одного выздоровевшего от КВИ.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 331 953 человека (+139), вторым компонентом 308 242 (+101).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 6 ноября в регионе выявлен 1 случай коронавирусной пневмонии. Летальных случаев от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 232 человека.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (129) и КВИ- (33) в регионе - 162 человека.