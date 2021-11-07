6 ноября 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 128 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,34%. Днем ранее, 5 ноября, было 134 заболевших при темпе прироста 0,35%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 41, г. Рудный – 23, по 8 случаев в г. Лисаковске и Костанайском районе, по 7 случаев в г. Житикаре и Федоровском районе, район Б. Майлина - 6, по 5 случаев в Аулиекольском, Карабалыкском и Узункольском районах, по 4 случая в Алтынсаринском, Камыстинском и Мендыкаринском районах, Денисовский район – 1 случай.

114 пациентов обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 118 с симптомами заболевания, 10 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 6 ноября 2021 г. зарегистрировано 37 566 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных за сутки не изменилось - 34 115 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 331 814 человек (+186), вторым компонентом 308 141 (+263).