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Небольшое снижение - хроника пандемии в Костанайской области

6 ноября 2021, 14:17 |  Коронавирус

5 ноября 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 134 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,35%. Днем ранее, 4 ноября, в регионе было 137 заболевших при темпе прироста 0,36%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 41, г. Рудный – 18, Костанайский район – 17,  г. Лисаковск - 11,  Мендыкаринский район – 8,  г. Житикара – 7,  район Б. Майлина - 6, по 5 случаев в Аулиекольском, Камыстинском и Федоровском районах, по 3 случая в Алтынсаринском, Денисовском и Сарыкольском районах,  Узункольский  район – 2 случая.

122 пациента  обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 131 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 5 ноября 2021 г. зарегистрировано 37 438 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 34 115 человек, в том числе 272 за 5 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 331 628 человек (+499), вторым компонентом 307 878 (+449).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 4 ноября в регионе выявлено 5 случаев коронавирусной пневмонии. 1 человек скончался от  коронавирусной инфекции (КВИ+). Летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 206 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (129) и КВИ- (33) в регионе - 162 человека.