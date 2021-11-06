5 ноября 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 134 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,35%. Днем ранее, 4 ноября, в регионе было 137 заболевших при темпе прироста 0,36%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 41, г. Рудный – 18, Костанайский район – 17, г. Лисаковск - 11, Мендыкаринский район – 8, г. Житикара – 7, район Б. Майлина - 6, по 5 случаев в Аулиекольском, Камыстинском и Федоровском районах, по 3 случая в Алтынсаринском, Денисовском и Сарыкольском районах, Узункольский район – 2 случая.

122 пациента обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 131 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 5 ноября 2021 г. зарегистрировано 37 438 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 34 115 человек, в том числе 272 за 5 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 331 628 человек (+499), вторым компонентом 307 878 (+449).