В субботу, 6 ноября, на территории Костанайской области, по прогнозу синоптиков, переменная облачность, ночью в северо-восточной части региона возможен снег, низовая метель и туман. Ветер юго-западный 9-14, на севере 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9, на юге -13 градусов, днём +1...+6, на востоке -2 градуса.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в субботу переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью -5...-7, днём +2...+4 градуса.

- В воскресенье и понедельник, 7 и 8 ноября, по области осадки маловероятны, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер юго-западный 9-14, на севере и западе порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8, на востоке -11 градусов. Днём 0...+5, на юге +8 градусов.

В областном центре в понедельник и воскресенье без осадков. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Ночью -3...-5, днём +2...+4 градуса.