До 10 ноября в Костанай должны привезти 4 морозильных камеры для хранения «Pfizer». Поставка самой вакцины ожидается уже после 10 ноября. Об этом сообщили сегодня, 5 ноября, на брифинге в РСК.

66 690 жителей региона - подростки, беременные и кормящие женщины - получат возможность привиться этой вакциной, в том числе 48 000 в возрасте от 12 до 18 лет.

- Всего в область с февраля было доставлено 484 590 доз первого и второго компонентов вакцины против КВИ, - отметила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА. - В том числе 292 000 доз «Спутник V», 62 000 доз «QazVac», 65 000 доз Hayat, 28 000 доз «Qorona Vac» и 230 000 доз «Vero Cell»

По данным на утро 5 ноября, привились от КВИ 331 129 человек - это 65,6% от общего количества подлежащих вакцинации. Из них вторым компонентом - 307 429 человек (60,9%).

- Для противодействия КВИ развернуты 1 955 коек, сейчас на 1 665 инфекционных коек приходятся 563 пациента, процент загрузки - 34%, - сообщила Бексултанова. - На 300 карантинных койках сейчас находятся 25 пациентов, которые ожидают результаты ПЦР-тестирования. Загруженность - 8%. В реанимационном отделении 5 беременных женщин с КВИ, из них одна в тяжелом состоянии, ее критическая карта заполнена и отправлена в министерство здравоохранения.

4 ноября в области зарегистрировано 137 случаев заболевания КВИ, 25 заболевших - подростки.

- Количество заболевших растет, - отметил заместитель руководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ. - Всего по области с 3 апреля 2020 года зарегистрированы 37 304 случая, в том числе из них 3 973 детей в возрасте до 14 лет.

- Можно подробнее о вакцине «Pfizer». Сколько компонентов будет у этой вакцины и сколько человек могут привиться одновременно? - спросили журналисты.

- Два раза, как и "Спутником", с интервалом 2-4 недели, ожидаем поставку около 133 000 доз, - ответила Бексултанова.

- Когда в области будет ревакцинация от КВИ и сколько человек ей подлежат?

- 331 129 человек, которые уже получили первую дозу вакцины будут проходить и ревакцинацию. Мы получили письмо из министерства здравоохранения, ожидаем нормативный документ, где будет прописано: какая конкретная часть населения и на какую ревкцинацию, а также наименование вакцины, которой будет организована ревакцинация населения.

- Объясните скачки статистики по КВИ: 1 ноября было 79 заболевших и столько же выздоровевших, вчера 137 заболели и 7 выздоровели. Также складывается ощущение, что вопреки общей тенденции стабилизации обстановки по заражениям в стране у нас ситуация балансирует больше в сторону обострения. Это так?

- Да, имеются колебания, но каких-то сильных скачков, пиков пока не зафиксировано, - пояснил Севостьянов. - 134, 130, 115, 79 - эти данные относятся к воскресным дням, когда народ не обращается за медицинской помощью и не проходит обследования. После выходных начинаются обращения в больницу и проводятся ПЦР-тесты - идет рост.

Фото Андрея СКИБЫ