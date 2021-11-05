4 ноября 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 137 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,36%. Днем ранее, 3 ноября, заболели 132 человека и темп присоста составлял 0,35%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 42, г. Рудный – 22, район Б. Майлина - 14, г. Лисаковск - 11, Аулиекольский район – 10, Денисовский район – 7, Мендыкаринский район – 6, Камыстинский район – 5, по 4 случая в городах Аркалык, Житикара и Федоровском районе, Сарыкольский район – 3 случая, по 2 случая в Алтынсаринском и Карабалыкском районах, Узункольский район – 1 случай.

106 пациентов обследованы по самообращению, 31 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 122 с симптомами заболевания, 15 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 4 ноября 2021 г. зарегистрировано 37 304 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 33 843 человека, в том числе 7 за 4 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 331 129 человек (+411), вторым компонентом 307 429 (+443).

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 3 ноября 2021 г. зарегистрировано 37 167 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 33 836 человек, в том числе 294 за 3 ноября.

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 3 ноября в регионе выявлено 6 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 201 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (128) и КВИ- (33) в регионе - 161 человек.