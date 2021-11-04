В Минздраве назвали срок поставки вакцины Pfizer в Казахстан
4 ноября 2021, 10:23 | Коронавирус
Вакцина поступит на следующей неделе, сообщил вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, передает Informburo.kz.
Вакцина Pfizer поступит в Казахстан 8-14 ноября, сообщил вице-министр здравоохранения Марат Шоранов в кулуарах правительства.
"Ожидается поставка вакцин Pfizer в период с 8 по 14 ноября текущего года. Объём – согласно тем договорным обязательствам, которые были озвучены ранее, это порядка 4 млн вакцин на 2 млн человек", – сказал вице-министр.
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