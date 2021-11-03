По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 4-6 ноября, на территории области, включая Костанай, осадков не ожидается. В четверг, 4 ноября, на юге возможен туман. В пятницу и субботу туманы переместятся на юго-запад.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- По области в четверг ночью будет от 3-8 градусов мороза, на юге температура опустится до 16 градусов ниже нуля, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём разброс температур будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В ночь на пятницу температура будет немного выше: -5...-10°С на юге -13°С. Днём ожидаем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В субботу ночью термометры покажут -3...-8, на юге -11°С. В дневное время воздух прогреется до +3...+8°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -10...-12°С, днём 0...-2°С. В пятницу: ночью -10...-12°С, днём 0...+2°С. В субботу: ночью -6...-8°С, днём +3...+5°С.

Ветер 4-6 ноября ожидается юго-западный, скоростью 9-14 м/с, в пятницу и субботу на северо-западе области порывы до 15-20 м/с.