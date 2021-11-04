В трех районах планируют построить 4 лодочные переправы и 3 метеостанции подключить к газоснабжению. Об этом «НГ» сообщили в филиале РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (МЭГПР РК) по Костанайской области.

Иллюстративное фото с сайта informburo.kz

Газоснабжение должно появиться на метеостанциях Карабалыка, Тобола и аэрологической станции «Костанай». Лодочные переправы планируют построить на гидрологических постах реки Тобол - села Приречное Житикаринского района, реки Жалдама - села Амантогай Амангельдинского района, реки Тюнтюгур - села Кощевое, реки Кунлузды - села Новоселовка Караусского района.

- Лодочные переправы нужны, чтобы наблюдатели и его помощники смогли делать замеры воды в весенний период, проверять уровень воды и своевременно предупреждать о паводках, - пояснил «НГ» заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Кайыржан АБИКЕНОВ. - Зимой в районе гидропостов и лодочных станций будут разработаны снегомерные маршруты, которые позволят с февраля по апрель оценивать ситуацию с подтоплением населенных пунктов. У нас уже есть 19 оборудованных гидропостов, эти 4 будут самыми современными и с новыми лодочными станциями.

Разработчики документации по строительству лодочных переправ и проведению газоснабжения - актюбинское ТОО «МАКЕТСТРОЙ» и алматинское ТОО «KBSEngineering».

В связи с этими работами местные филиал «Казгидромета» в начале 2022 года проведет в формате онлайн общественные слушания, к которым могут присоединиться все желающие по ссылкам в Zoom.

Даты и время проведения слушаний

6 января в 15:00 по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Высокая, 9А (аэрологическая станция).

Подключиться к конференции Zoom https://us04web.zoom.us/j/76581136588?pwd=L2tuUHVkSjVwMGdpWEpsemRjL3JPZz09

Идентификатор конференции: 765 8113 6588. Код доступа: 123

6 январяв 17:00 по адресу: Карасуский район, с. Новоселовка, улица Трудовая,1 (акимат).

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Идентификатор конференции: 776 6603 8249. Код доступа: 123

10 январяв 15:00 по адресу: Амангельдинский район, п. Амантогай, улица М.Маметовой,1 (акимат).

Подключиться к конференции Zoom https://us04web.zoom.us/j/77503979180?pwd=a21Ja1BUZlpoaDFRZVcrWnIxYlF0UT09

Идентификатор конференции: 775 0397 9180. Код доступа: 123

12 января в 10:00по адресу: Карасуский район, п. Кошевое, начальная школа.

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Идентификатор конференции: 771 0880 8379. Код доступа: 123

12 января в 12:00 по адресу: Житикаринский район, п. Приречное, ул. Школьная, 1 "А" (акимат).

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Идентификатор конференции: 768 6483 0989. Код доступа: 123

12 января в 15:00 по адресу: район Беимбета Майлина, п. Тобол, ул. Женіс, 5 (акимат).

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Идентификатор конференции: 720 10728722. Код доступа: 123

12 января в 17:00 по адресу: Карабалыкский район, п. Карабалык, ул. Космонавтов, 16 (акимат).

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Идентификатор конференции: 770 3279 6430. Код доступа: 123

Замечания и предложения принимает управление природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области по адресу: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 72, upr.leshoz@kostanay.gov.kz.

С материалами общественных слушаний можно ознакомиться на сайте ecoportal.kz. Дополнительную информацию по проекту можно запросить по тел.: 8-775-410-49-94 или по электронной почте 500293@bk.ru.