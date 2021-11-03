За вторник, 2 ноября, в регионе зарегистрировано 114 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,3%. Днем ранее был зафиксирован резкий спад заболеваемости - 79 случаев и темп прироста 0,21%.

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Заболеваемость по населенным пунктам 2 ноября распределилась следующим образом: г. Костанай – 44, г. Рудный – 20, Костанайский район – 11, г. Лисаковск – 10, г. Житикара – 7, Мендыкаринский район – 6, по 4 случая в Денисовском и Аулиекольском районах, Карасуский район – 3, по 2 случая в Алтынсаринском и Сарыкольском районах, Камыстинский район – 1 случай.

83 пациента обследованы по самообращению, 30 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 99 с симптомами заболевания, 15 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 2 ноября 2021 г. зарегистрировано 37 035 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 33 542 человека, в том числе 316 за 2 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 330 251 человек, вторым компонентом 306 529.

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 1 ноября в регионе выявлено 15 случаев коронавирусной пневмонии. Один человек скончался от коронавирусной инфекции (КВИ+). Летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

На сайте coronavirus2020.kz общее число заболевших коронавирусной пневмонией в регионе не изменилось, несмотря на опубликованные минздравом данные. По подсчетам "НГ", в Костанайской области 5 191 человек заболели коронавирусной пневмонией.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (126) и КВИ- (33) в регионе - 159 человек.