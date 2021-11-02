За понедельник, 1 ноября, в регионе зарегистрировано 79 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,21%. Днем ранее было выявлено 115 заболевших, темп проста был на уровне 0,31%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась так: г. Костанай – 17, г. Лисаковск – 11, г. Рудный – 10, г. Житикара – 6, по 5 случаев в Денисовском и Мендыкаринском районах, по 4 случая в Амангельдинском и Аулиекольском районах, по 3 случая в Костанайском, Карасуском и Б. Майлина районах, по 2 случая в Алтынсаринском, Камыстинском и Карабалыкском районах, по 1 случаю в Сарыкольском и Узункольском районах.

70 пациентов обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 75 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 1 ноября 2021 г. зарегистрировано 36 921 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 33 226 человек, в том числе 79 за 1 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 329 764 человека (+481), вторым компонентом 306 042 (+484).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 31 октября в регионе выявлен 1 случай коронавирусной пневмонии. Летальных случаев от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 176 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (125) и КВИ- (33) в регионе - 158 человек.