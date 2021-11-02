Опрос проведут интервьюеры с 1 августа по 30 сентября 2022 года во всех регионах страны, передает Informburo.kz.

Бюро национальной статистики опубликовало проект приказа об утверждении статистической формы опроса "Безопасность и жизненный опыт женщин".

Опрос намерены провести с 1 августа по 30 сентября 2022 года. Интервьюеры обойдут домохозяйства во всех регионах страны.

"Наблюдению подлежат женщины в возрасте 15 лет и старше, проживающие в домашних хозяйствах, включённых в выборку и участвующих в выборочном обследовании по бытовому насилию. В каждом отобранном домашнем хозяйстве опрашивается только одна женщина в возрасте 15 лет и старше, выбранная случайным образом из списка всех женщин, постоянно проживающих в домашнем хозяйстве", – говорится в приложении к проекту приказа.

Опрос проведут только с согласия женщины. Утверждается, что он будет анонимным, при этом отмечается, что интервьюеры будут записывать адрес и имена приживающих по нему женщин.

В статистической форме вопросы разделены на блоки:

"Введение" – содержит вопросы общего характера;

"Характеристика респондента";

"Насилие со стороны не-партнёра (скрининг)" (проводится для всех женщин);

"История последнего эпизода насилия со стороны не-партнёра";

"Насилие в детском возрасте (скрининг)" (проводится для всех женщин);

"Характеристика текущего мужа/партнёра";

"Насилие со стороны текущего мужа/партнёра (скрининг)";

"История последнего эпизода насилия со стороны нынешнего мужа/партнёра";

"Насилие со стороны бывшего/последнего партнёра";

"История последнего эпизода насилия со стороны бывшего партнёра";

"Характеристики бывших партнёров";

"История насилия со стороны интимного партнёра в общем";

"Преследование/домогательства со стороны любых мужчин (включая нынешнего/бывшего партнёра)";

"Причины и корни насилия";

"Осведомлённость о законах, политике и кампаниях".

При опросе выясняется, какое именно насилие применялось по отношению к жертве, кто был его исполнителем, периодичность, срок давности, обстоятельства.

Отмечается, что полученная информация разглашению не подлежит. Помочь женщине интервьюер сможет лишь предоставив список организаций, специализирующихся на помощи пострадавшим от бытового насилия, а также телефоны доверия.

"Международные эксперты рекомендовали только предоставить возможность респонденту самому обратиться за помощью через списки с контактами организаций, оказывающих поддержку жертвам насилия", – объяснили в бюро.

При этом в ведомстве отметили, что проверять полученную информацию бюро не сможет, так как это нарушит принцип конфиденциальности.

"Задача – раскрыть респондента и получить от него достоверную информацию. Однако во время обучения этим аспектам уделяется особое внимание. Планируется привлечь также психологов во время обучения, чтобы интервьюеры могли выстроить правильную тактику поведения", – добавили в пресс-службе.

Полученные данные будут хранить в электронном формате, после обработки их анонимизируют.