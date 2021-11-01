Темп прироста заболеваемости за воскресенье, 31 октября, составил 0,31%. Днем ранее было выявлено 130 заболевших, темп прироста был на уровне 0,35%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 28, г. Рудный – 14, Костанайский район – 12, г. Лисаковск – 11, Аулиекольский район – 10, г. Житикара – 9, Алтынсаринский район – 7, Мендыкаринский район – 5, по 4 случая в Камыстинском и Карабалыкском районах, Карасуский район – 3, по 2 случая в Амангельдинском, Б. Майлина, Сарыкольском и Федоровском районах.

99 пациентов обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 109 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 31 октября 2021 г. зарегистрировано 36 842 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 33 147 человек, в том числе 10 за 31 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 329 283 человека (+156), вторым компонентом 305 558 (+152).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 30 октября в регионе выявлено 2 случая коронавирусной пневмонии. Летальных случаев от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 175 человека.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (125) и КВИ- (33) в регионе - 158 человек.