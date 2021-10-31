За субботу, 30 октября, в регионе зарегистрировано 130 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,35%. Днем ранее было выявлено 136 заболевших, темп прироста был на уровне 0,36%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 34, Рудный – 14, Денисовский район – 9, по 8 случаев - в Лисаковске, Житикаре, Аулиекольском и Федоровском районах, Костанайский район – 7, по 6 случаев - в Мендыкаринском и Б. Майлина районах, Алтынсаринский район – 5, по 4 случая - в Аркалыке, Камыстинском и Карасуском районах, Карабалыкский район - 3, по 1 случаю - в Амангельдинском и Жангельдинском районах.

113 пациентов обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 122 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 30 октября 2021 г. зарегистрировано 36 727 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 33 137 человек, в том числе 12 за 30 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 329 127 человек (+210), вторым компонентом 305 406 (+199).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 2 октября в регионе выявлено 10 случаев коронавирусной пневмонией. От коронавирусной инфекции (КВИ+) скончался 1 человек. Летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 173 человека.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (125) и КВИ- (33) в регионе - 158 человек.