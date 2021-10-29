В субботу, 30 октября, на севере и западе Костанайской области ожидаются осадки, возможен гололед, в некоторых районах - ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14 с порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8, днём +2...+7 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в субботу переменная облачность, во второй половине дня возможны осадки. Ветер юго-западный 9-14, порывы до 20 м/с. Ночью -2...-4, днём +3...+5 градусов.

В воскресенье, 31 октября, ночью на севере области ждут осадки, гололёд и туман. Ветер западный 9-14, на севере 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3, на севере -5 градусов. Днём +2...+7 градусов.

В Костанае в воскресенье переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 9-14 м/с. Ночью 0...-2, днём +3...+5 градусов.

- В понедельник, 1 ноября, днём на чевере Костанайской области осадки, возможны гололёд и туман, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Камиля МИЗАНБАЕВА. - Ветер западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3, на севере -5 градусов, днём +2...+7 градусов.

В областном центре в понедельник переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +1...+3, днём +4...+6 градусов.