Холодно, возможны осадки - Прогноз погоды в Костанае и по области на 3 дня
Георгий ГОВОРОВ
В субботу, 30 октября, на севере и западе Костанайской области ожидаются осадки, возможен гололед, в некоторых районах - ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14 с порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8, днём +2...+7 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае в субботу переменная облачность, во второй половине дня возможны осадки. Ветер юго-западный 9-14, порывы до 20 м/с. Ночью -2...-4, днём +3...+5 градусов.
В воскресенье, 31 октября, ночью на севере области ждут осадки, гололёд и туман. Ветер западный 9-14, на севере 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3, на севере -5 градусов. Днём +2...+7 градусов.
В Костанае в воскресенье переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 9-14 м/с. Ночью 0...-2, днём +3...+5 градусов.
- В понедельник, 1 ноября, днём на чевере Костанайской области осадки, возможны гололёд и туман, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Камиля МИЗАНБАЕВА. - Ветер западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3, на севере -5 градусов, днём +2...+7 градусов.
В областном центре в понедельник переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +1...+3, днём +4...+6 градусов.
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